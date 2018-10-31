Маскоту баскетбольного клуба «Самара» дали имя

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-31T09:18:19+03:00

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Болельщики выбрали имя новому маскоту баскетбольного клуба «Самара» - волчонка, которому всего месяц, назвали Данком. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Данк в понедельник, 29 октября, побывал на «Самара Арене» на матче 12 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит». Там новый талисман баскетбольной команды сфотографировался с другими маскотами самарских клубов – крысом «Крыльев Советов» и пантерой волейбольной «Новы».

- Вчера Данк стал одним из гостей матча Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом». Перед игрой он в компании маскота «Крыльев» и волейбольной «Новы» исполнил популярный танец Skibidi Challenge, - рассказали в пресс-службе «Самары».