Самара стала одним из "самых покупающих смартфоны" городов Поволжья

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-31T09:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В МТС подвели итоги продаж в собственной рознице в 3 квартале 2018 года. Самара стала вторым городом в Поволжье по количеству проданных смартфонов, обогнав Казань и Нижний Новгород и уступив только Уфе.

Основной причиной высокого спроса на смартфоны в летние месяцы стала программа cashback, оказавшаяся для самарцев более привлекательной, чем скидки и «бонусные баллы». Мгновенный возврат части денег за покупку смартфона стимулировал пользователей обновлять устройства.

Еще одним фактором, повлиявшим на количество проданных смартфонов, стал отказ потребителей от летних путешествий. Согласно опросу ВЦИОМ, 78 процентов россиян оформили в этом году отпуск в летний период, однако лишь 31 процент провели его в другом городе или стране. Остальные предпочли остаться дома или на даче, а сэкономленные таким образом деньги потратить на покупку дорогостоящей техники, в том числе смартфонов. За счет изменения потребительского поведения традиционного летнего «затишья» не случилось и результаты продаж в рознице МТС по итогам 3 квартала 2018 года оказались значительно выше рынка: продажи смартфонов выросли на 13,9% в натуральном выражении и на 52,4% в денежном.

Средняя цена смартфона, купленного в самарских салонах МТС в третьем квартале 2018 года, составила около 16 тысяч рублей, что почти на 30 процентов выше, чем годом ранее. Таким образом, потребительские предпочтения самарцев все больше смещаются в сторону более дорогих устройств с хорошей камерой, большим объемом памяти и расширенным функционалом, способных прослужить без замены два-три года.

Еще одним интересным фактом стало безоговорочное лидерство бренда Huawei – благодаря популярности смартфонов своей «дочки» Honor компания обогнала Apple и Samsung по количеству проданных в самарских салонах устройств. Самыми популярными моделями у жителей Самары стали Huawei Honor 7A, Huawei Honor 7A Pro и Huawei Honor 7C.