«Минспорт не выделял деньги на новый сезон»: в «Нове» прокомментировали ситуацию с задолженностями по зарплате

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-31T09:34:52+03:00

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Администрация волейбольного клуба «Нова» прокомментировала ситуацию с долгами по заработной плате перед игроками. Представители клуба подтвердили, что министерство спорта Самарской области действительно оказывает им финансовую поддержку.

Так, в этом году ведомство перечислило «Нове» 65 млн рублей, которые были рассчитаны по смете до 1 июля 2018 года. Последний транш в 10 млн рублей клуб потратил на зарплату игрокам за прошедший сезон. Долг перед волейболистами, как утверждает администрация «Новы», возник из-за того, что минспорт в новом сезоне денег не выделял.

- На финансирование клуба в новом сезоне средства от министерства спорта на данный момент не выделялись, в результате чего возникла задолженность по зарплате по новым контрактам, - отметили в «Нове».

Напомним, что недавно игроки клуба обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и заявили, что им не выплачивают зарплату с 1 июля этого года. Они попросили главу региона разобраться в сложившейся ситуации. В министерстве спорта утверждают, что финансируют клуб на равных началах с компанией-спонсором и что свои обязательства на этот год они выполнили полностью.