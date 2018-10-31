Билайн с начала 2018 года открыл открыл более 30 салонов в Самарской области

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-31T10:18:24+03:00

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Билайн подвел итоги развития сети собственных магазинов в Самаре и области. Общее число салонов «Билайн» в области с начала года выросло на 68%.

За 2018 год компания открыла 19 новых салонов в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске, Суходоле, Приволжье, Похвистнево, Отрадном, Нефтегорске, Безенчуке, Борском, Кинели и Кинель-Черкассах. В Самаре количество магазинов увеличилось до 34. Новые офисы оператора расположились по адресам ул. Революционная, 133, ул. Стара Загора, 58А, ул. Ново-Садовая, 168 М (ТЦ «Мега-Сити»), ул. Самарская, 270, Московское шоссе, 5 (ТЦ Ашан), ул. Нововокзальная/ул. Победы (павильон на остановке), пр. Кирова, 147 (ТРЦ Вива-Ленд), ул. Пугачевский тракт (остановка «Гастроном»), ул. 22-го Партсъезда, 4, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ Космопорт), ул. Фрунзе, д. 90.

Клиенты «Билайн» теперь могут совершать еще больше комфортных покупок смартфонов и аксессуаров: компания открывает магазины в шаговой доступности на основе анализа трафика, выбирая локации, наиболее удобные для жителей города.

Увеличение количества магазинов способствует тому, чтобы цифровые услуги стали более доступными. Прежде всего, за счет скидок при покупке смартфонов с поддержкой 4G, а также акционных предложений с пакетами связи или аксессуарами в подарок.

Например, сейчас в салонах оператора можно приобрести смартфоны Huawei по специальной цене. Для этого достаточно выбрать понравившуюся модель смартфона и решить, каким образом будет совершена покупка: в комплекте с услугами связи и по выгодной цене, в кредит и без переплаты.

В магазинах используется новый формат обслуживания клиентов. Салоны с обновленным дизайном становятся настоящими супермаркетами цифровых услуг, с большим количеством дополнительных сервисов. Салоны «Билайн» становятся ближе и учитывают разные потребности клиентов. Несколько месяцев назад салоны «Билайн» стали «Островками безопасности» в рамках совместного проекта с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Теперь сюда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или пожилой человек.

Подробнее об акциях и предложениях «Билайн» – на www.beeline.ru.