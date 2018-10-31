В Самаре на реконструкцию Дворца детского творчества могут выделить еще 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-31T10:32:25+03:00

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В Самаре продолжается реконструкция особняка губернского предводителя дворянства Александра Наумова (Куйбышева, 151), в котором сейчас находится Дворец детского и юношеского творчества.

На данный момент работы там завершены на 70%, но подрядчику предстоит еще многое сделать. К примеру, отремонтировать флигель, зимний сад, технический корпус, благоустроить внутренний двор, заменить и доработать систему отопления и электричества. Кроме того, до конца ноября подрядчик обещает завершить капитальный ремонт кровли.

В настоящее время, чтобы провести первоочередные противооаварийные работы, нужно разработать проектно-сметную документацию. На эти цели потребуется не менее 7 млн рублей. Депутаты губдумы намерены подать заявку на выделение необходимых средств в 2019 году в областное правительство. Отметим, что в этом году на реконструкцию здания начала ХХ века, которое является памятником архитектуры федерального значения, из регионального бюджета было выделено 39,6 млн рублей.