В Самаре наградами отметили победителей конкурса «Достояние губернии»

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-31T10:36:26+03:00

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В Самаре во вторник, 30 октября, подвели итоги конкурса «Достояние губернии – 2018». Награды получили 12 предпринимателей. Так, например, в номинации «Гостеприимная губерния» победил государственный Волжский русский народный хор имени Милославова, а в номинации промышленность – «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Всего заявок на конкурс прислали 192. В каждой номинации отбирали по несколько финалистов и одному победителю. В финал вышли 36 компаний, 12 из которых получили статуэтку и статус «Достояние губернии». Конкурс проводится второй раз, его организаторы – ТРК «Губерния» и Общественная палата Самарской области. Поддержку оказывает правительство региона.

- Несмотря на то, что конкурс проводится во второй раз, он уже успел стать заметным явлением в экономической и социальной сфере нашего региона. Об этом свидетельствует растущее число заявок от организаций и компаний со всей Самарской области. Участвовать в этом конкурсе престижно, а побеждать - почетно, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Цель «Достояния губернии» - повысить инвестиционную привлекательность области и вывести товары местных производителей на российский рынок. При этом компании смогут разместить на своих товарах логотип конкурса. Отмечают, что это поможет повысить узнаваемость местных компаний.