В Самаре в доме для обманутых дольщиков на 5-ой просеке разместили гостиницу

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-31T11:09:16+03:00

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Счетная палата Самарской области завершила проверку деятельности регионального министерства имущественных отношений. В частности, сотрудники ведомства осмотрели объекты недвижимости, которые находятся в собственности области. Проверка показала, что не все они используются по своему прямому назначению.

Так, выяснилось, что недострой на улице Таганской в Куйбышевском районе Самары с 2016 года используется в качестве площадки для несанкционированного проведения игр в пейнтбол. При этом деньги на охрану объекта выделялись. Таким образом, на услуги ненадлежащего качества из областного бюджета было потрачено 2 млн рублей.

Помимо этого, было установлено, что Самарская государственная областная академия Наяновой предоставляла свои спортивные залы клубу единоборств, защиты и самообороны.

- В залах размещены рекламные баннеры данного клуба. Это указывает на то, что учебное учреждение предоставляло свои площади в аренду третьим лицам без заключения необходимых договоров, что является нарушением, - отметили в Счетной палате.

А вот на первом этаже многоэтажки на Пятой просеке, 101, предназначенной для обманутых дольщиков, обнаружилась гостиница. Министерство имущественных отношений передало эти квадратные метры в хозяйственное ведение ГУП «Самарская областная имущественная казна».

- Ежегодный доход предприятия от сдачи в аренду этого имущества составляет 1,3 млн рублей. Если бы министерство заключило договор аренды, то эти платежи были бы доходом областного бюджета, - рассказали представители Счетной палаты.