В Самарской области рыбак выловил из Волги 55-килограммового сома
Двухметровая рыбина далась в руки мужчины не сразу
Фото: Михаил ПастуховФото: vk.com
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Житель Сызрани Михаил Пастухов стал обладателем весьма увесистого трофея. На днях он выловил из Волги огромного сома. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.
По словам рыбака, в длину рыбина вымахала до 2,04 метров, а ее вес составил более 55 килограммов. Чтобы достать сома из реки, понадобилось много нервов и сил. Уже попавшийся на крючок сом не менее 20 минут «катал» лодку рыбака по реке. Уже на берегу мужчина сделал со своим трофеем фото на память. О дальнейшей судьбе сома ничего не известно.