2018-10-31T11:47:42+03:00
Общество

В Самарской области из-за праздников досрочно выплатят пенсии

Изменения коснутся только тех, кто получает пенсии через «Почту России»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Пенсионный фонд РоссииФото: Пенсионный фонд РоссииФото: vk.com
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В Самарской области немного скорректировали график выплат пенсий. Из-за того, что 5 ноября в этом году является нерабочим днем, то выплата пенсий через «Почту России» будет проведена досрочно.

- «Почта России» организует доставку пенсий 3 ноября за нерабочий праздничный день 5 ноября. С 6 ноября выплата пенсий и других соцвыплат будет проводиться по графику до окончания выплатного периода 25 ноября, - рассказали в самарском отделении Пенсионного фонда.

Как отмечают представители фонда, те пенсии, которые жители получают через банки 14, 17 и 23 числа каждого месяца, будут выплачены в соответствии с графиком.

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