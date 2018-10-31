В Самарской области из-за праздников досрочно выплатят пенсии

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-31T11:47:42+03:00

Изменения коснутся только тех, кто получает пенсии через «Почту России»

Изменить размер текста: A A

В Самарской области немного скорректировали график выплат пенсий. Из-за того, что 5 ноября в этом году является нерабочим днем, то выплата пенсий через «Почту России» будет проведена досрочно.

- «Почта России» организует доставку пенсий 3 ноября за нерабочий праздничный день 5 ноября. С 6 ноября выплата пенсий и других соцвыплат будет проводиться по графику до окончания выплатного периода 25 ноября, - рассказали в самарском отделении Пенсионного фонда.

Как отмечают представители фонда, те пенсии, которые жители получают через банки 14, 17 и 23 числа каждого месяца, будут выплачены в соответствии с графиком.