2018-10-31T12:19:43+03:00
Общество

Возле "Самара Арены" в день матча "Крылья Советов" - "Краснодар" перекроют дороги

1 ноября проезд по некоторым улицам около стадиона будет закрыт
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения на проезд по дорогам вблизи стадиона будут действовать с 15:00 до 23:00Ограничения на проезд по дорогам вблизи стадиона будут действовать с 15:00 до 23:00Фото: Архив "КП"
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В четверг, 1 ноября, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч 1/8 финала Кубка России по футболу. "Крылья Советов" примут на своем поле "Краснодар". В связи с этим возле стадиона на несколько часов ограничат движение транспорта.

Так, с 15:00 до 23:00 закроют проезд по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Кроме того, на этих же участках улиц с 8:00 до 23:00 будет запрещена остановка транспорта. В ближайшее время рабочие установят соответствующие дорожные знаки.

Как отмечают в областном правительстве, аналогичные ограничения на движение транспорта будут действовать и в дни проведения других матчей - 10 ноября и 8 декабря.

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