Возле "Самара Арены" в день матча "Крылья Советов" - "Краснодар" перекроют дороги
В четверг, 1 ноября, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч 1/8 финала Кубка России по футболу. "Крылья Советов" примут на своем поле "Краснодар". В связи с этим возле стадиона на несколько часов ограничат движение транспорта.
Так, с 15:00 до 23:00 закроют проезд по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Кроме того, на этих же участках улиц с 8:00 до 23:00 будет запрещена остановка транспорта. В ближайшее время рабочие установят соответствующие дорожные знаки.
Как отмечают в областном правительстве, аналогичные ограничения на движение транспорта будут действовать и в дни проведения других матчей - 10 ноября и 8 декабря.