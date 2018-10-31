В Тольятти пьяный водитель-матерщинник пытался сорвать погон с полицейского

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-31T12:46:08+03:00

Заместитель гендиректора одного из местных предприятий не захотел, чтобы на него составили протокол

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В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего заместителя генерального директора одного из ООО. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД.

По данным ГУ МВД по Самарской области, полицейские остановили «Ниву» тольяттинца, из-за нарушения правил дорожного движения. При опросе водителя инспекторы заметили, что у него имеются явные признаки алкогольного опьянения: неустойчивая поза, шаткая походка и неадекватное поведение. Полицейские предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Сотрудники ГИБДД начали составлять на него протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В этот момент мужчина начал оказывать полицейским активное сопротивление. Он попытался сорвать погон с полицейского и ругался матом. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту расследование.