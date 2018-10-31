В Самаре уголовник украл ценности из храма на Стара-Загоре

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-31T13:22:02+03:00

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20 октября неизвестные нагрянули в храм Трех Святителей на улице Стара-Загора. Злоумышленники разбили окна церковной лавки и трапезной и утащили из прихода серебро, дорогие инструменты и материалы для строительства православного Центра развития для детей с ограниченными возможностями.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - "Кража". 22 октября по подозрению в совершении этого преступления задержан подозреваемый, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Раньше мужчина уже был неоднократно судимы. По решению суда он взят под арест.

- Похищенной частично изъято. Но следствие продолжается, - добавили полицейские.