2018-10-31T13:22:42+03:00
Общество

На стройплощадке будущего Ледового дворца спорта в Самаре появилась техника

Совсем скоро подрядчик приступит к работам на объекте
Анастасия ФИЛАТОВА
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На место будущего Ледового дворца спорта начала стягиваться строительная техникаНа место будущего Ледового дворца спорта начала стягиваться строительная техникаФото: Андрей КОЧЕТКОВ
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В Самаре на пустыре на улице Молодогвардейской, где раньше располагался Ледовый дворец спорта, появилась строительная техника. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили местные жители.

Напомним, Ледовый дворец спорта снесли осенью 2017 года. Построить на его месте новый планировалось еще до начала ЧМ-2018, но работы так и не были начаты. Теперь же власти нашли подрядчика, который проведет первый этап строительства нового здания. Это будет компания «Волгатрансстрой-9».

Подрядчику необходимо будет провести земляные и свайные работы, обустроить фундамент и основание, возвести несущие конструкции и наружные ограждения, а также обустроить наружные сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Официально работы на стройплощадке стартуют в четверг, 1 ноября. Завершить их подрядчик должен до 20 декабря 2019 года. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 779,8 млн рублей.

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