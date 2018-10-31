Пожар на Советской в Самаре: горел двухэтажный нежилой дом

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-31T13:51:46+03:00

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В среду, 31 октября, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на улице Советской, 93 загорелся двухэтажный дом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 12:37. На место происшествия выезжали 28 пожарных и 8 единиц техники. К моменту их приезда огонь распространился на площади 130 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 13:04, а полностью его потушить в 13:25.

Отметим, что огонь охватил отселенный дом, в нем уже давно никто не живет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него. Местные жители, в свою очередь, уверены, что пожар начался не случайно. Возможно, он произошел из-за бомжей, которые нередко облюбовывают подобные дома и пытаются согреться там в холода.