2018-10-31T14:02:00+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские нашли в машине слесаря полкило героина

Мужчина планировал сбыть наркотики на территории Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно к полицейским поступила информация о том, что 38-летний слесарь из Похвистневского района может быть причастен к сбыту наркотиков на территории Самары и области.

Как выяснили правоохранители, мужчина покупал наркотики оптом в Москве, а затем разбавлял их пищевыми ингредиентами и сбывал мелкими партиями на территории нашего региона через закладки. Тайники он устраивал в малолюдных местах: во дворах и заброшенных домах. Оплату он получал с помощью электронных платежей.

Днем в понедельник, 29 октября, полицейские при силовой поддержке бойцов специального подразделения "Гром" задержали предполагаемого наркосбытчика. Они остановили его "Приору" на посту ГИБДД "Рубеж" в Тольятти. В ходе проверки автомобиля стражи порядка нашли под его капотом в корпусе воздушного фильтра три полиэтиленовых свертка с героином массой 488 г. По данным полицейских, мужчина планировал сбыть этот наркотик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В Тольятти полицейские нашли в машине слесаря крупную партию наркотиков.Автор видео: ГУ МВД по Самарской области

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