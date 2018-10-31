2018-10-31T14:29:03+03:00
Общество

Дело о пьяном вождении игрока «Крыльев Советов» Башкирова рассматривать в Самаре не будут

Футболист не явился на судебное заседание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автоЕвгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автоФото: скриншот видео
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В среду, 31 октября, мировой суд Ленинского района Самары должен был рассмотреть дело полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова, которого поймали пьяным за рулем каршерингового авто. Однако футболист не явился на судебное заседание.

Как сообщили в суде, Башкиров направил ходатайство с просьбой рассмотреть его дело по месту жительства - в мировом суде Санкт-Петербурга. Судья удовлетворила данное прошение.

Напомним, Евгений Башкиров был задержан за езду в нетрезвом виде в ночь на 14 октября. На него обратили внимание активисты «Ночного патруля», они же вызвали полицейских. Футболист прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что норма алкоголя в его крови была превышена втрое.

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