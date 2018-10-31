«АКОМ» стал победителем конкурса «Достояние Губернии»

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-31T14:34:38+03:00

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30 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялось официальное подведение итогов II регионального конкурса «Достояние губернии». Победителем в номинации «Предпринимательство. Крупный бизнес» стала компания «АКОМ».Диплом и наградную статуэтку торжественно вручил директору по исследованиям и развитию ГК «АКОМ» В.Н. Остудину председатель Общественного совета Самарской области В.Н.Сойфер.

АО «АКОМ» — технологический и индустриальный лидер российского производства аккумуляторных батарей. Инновационная продукция предприятия входит в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации. «АКОМ» обеспечивает свыше 50 % всех поставок на российский рынок автопроизводителей и более 70 % экспорта АКБ. Предприятие ставит перед собой самые амбициозные цели, среди которых «Глобальная компания – Глобальный бренд».

Победа в престижном конкурсе и статус «Достояние губернии» - для компании «АКОМ» не только признание высоких результатов производственной деятельности, но и большая ответственность, стимул к дальнейшему совершенствованию.

Организаторами конкурса выступают ТРК "Губерния" и Общественная палата Самарской области при поддержке регионального правительства. Цель - привлечение внимания общественности и бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на областном рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона. В этом году на конкурс поступило около 200 заявок. В 10 номинациях независимый экспертный совет определил победителей, получивших специальную статуэткуи статус «Достояние губернии», который дает право размещения на своих товарах одноименного логотипа.