Стало известно, что горит в Зубчаниновке: в Самаре полыхает масляное озеро

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-31T14:54:21+03:00

Густой черный дым виден почти из всех районов города

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В среду, 31 октября, самарцы заметили черный столб густого дыма, поднимающийся над городом. Дым настолько густой, что по нему можно определять направление ветра. Очевидцы предположили, что источник дыма – крупный пожар в районе поселка Зубчаниновка. Были предположения, что ЧП произошло на одном из предприятий города.

- Что горит в Зубчаге? – обратились взволнованные горожане к возможным свидетелям ЧП в социальных сетях.

Фото: Новости Самары - Самара lifeФото: Соцсети

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области корреспондентам «Комсомольской правды - Самара» информацию о пожаре подтвердили и успокоили, горит не завод. ЧП произошло в районе села Падовка, на границе Кировского и Волжского районов.

- Вызов поступил в 14:48, горит масляно-битумное озеро. Площадь пожара примерно 20 кв. метров. Горит отдельными очагами. На место ЧП уже выехали пожарные экипажи. Сейчас специалисты ликвидируют возгорание, - заявили в МЧС. – Пожарные едут на вызов по повышенному рангу опасности. Однако угрозы населенным пунктам нет.