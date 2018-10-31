2018-10-31T15:23:40+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло выбыл на 4 недели из-за травмы

Повреждение француз получил в матче с «Зенитом»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч, в котором Молло получил травму, «Крылья» проиграли 0:1Матч, в котором Молло получил травму, «Крылья» проиграли 0:1Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло пропустит четыре недели из-за травмы. Об этом француз написал в своем Инстаграме. Повреждение Молло получил в матче 12 тура РПЛ против «Зенита».

mollooffficialmollooffficial
Not available for the next 4 week I will remember this sensation to enjoy with you my passion now focus on recovery take time and come back more stronger this is our work I push everytime my body at the limit but this time he tell me to rest thanks for all message
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- Буду недоступен следующие четыре недели. Сосредоточусь на восстановлении. Нужно время, чтобы я вернулся еще сильнее. Это работа, каждый раз я нагружаю себя по максимуму, теперь тело сказало, что нужно отдохнуть, - написал Йоан Молло.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут уже в этот четверг, 1 ноября, в рамках Кубка России против «Краснодара». Встреча начнется в 19:00 по местному времени на «Самара Арене».

Ближайший матч «КС» в РПЛ пройдет на выезде против «Уфы» 5 ноября.

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