Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло выбыл на 4 недели из-за травмы

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-31T15:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло пропустит четыре недели из-за травмы. Об этом француз написал в своем Инстаграме. Повреждение Молло получил в матче 12 тура РПЛ против «Зенита».

mollooffficial Not available for the next 4 week I will remember this sensation to enjoy with you my passion now focus on recovery take time and come back more stronger this is our work I push everytime my body at the limit but this time he tell me to rest thanks for all message

- Буду недоступен следующие четыре недели. Сосредоточусь на восстановлении. Нужно время, чтобы я вернулся еще сильнее. Это работа, каждый раз я нагружаю себя по максимуму, теперь тело сказало, что нужно отдохнуть, - написал Йоан Молло.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут уже в этот четверг, 1 ноября, в рамках Кубка России против «Краснодара». Встреча начнется в 19:00 по местному времени на «Самара Арене».

Ближайший матч «КС» в РПЛ пройдет на выезде против «Уфы» 5 ноября.