Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло выбыл на 4 недели из-за травмы
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло пропустит четыре недели из-за травмы. Об этом француз написал в своем Инстаграме. Повреждение Молло получил в матче 12 тура РПЛ против «Зенита».
- Буду недоступен следующие четыре недели. Сосредоточусь на восстановлении. Нужно время, чтобы я вернулся еще сильнее. Это работа, каждый раз я нагружаю себя по максимуму, теперь тело сказало, что нужно отдохнуть, - написал Йоан Молло.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут уже в этот четверг, 1 ноября, в рамках Кубка России против «Краснодара». Встреча начнется в 19:00 по местному времени на «Самара Арене».
Ближайший матч «КС» в РПЛ пройдет на выезде против «Уфы» 5 ноября.