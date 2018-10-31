2018-10-31T15:34:28+03:00
Происшествия

В Самарской области браконьеры наловили сетями 4,5 тонны рыбы

Братья незаконным путем добывали рыбу и раков в Сызранском и Ставропольском районах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту браконьерства в особо крупном размере. Подозреваемыми по нему проходят 32-летний и 28-летний жители Ставропольского района, которые приходятся друг другу братьями.

Предполагаемых преступников полицейские задержали на реке Волге в Сызранском районе. По данным стражей порядка, они занимались браконьерством с помощью лесковых сетей и раколовок. Рыбу и раков мужчины ловили в Сызранском и Ставропольском районах, а затем сбывали в торговые точки и на рыбокомбинат. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 4,5 тонны рыбы, около 1000 раколовок, более 200 сетей и 4 моторные лодки. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Полицейские изъяли 4,5 тонны незаконно выловленной рыбы

Полицейские изъяли 4,5 тонны незаконно выловленной рыбы

Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении братьев было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с причинением особо крупного ущерба». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Сейчас расследование продолжается.

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