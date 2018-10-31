В Самаре женщина на Renault сбила 9-летнего мальчика
Во вторник, 30 октября, в 17:13 в Ташкентском переулке в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 33-летняя женщина двигалась на автомобиле «Рено Дастер» со стороны улицы Нагорной и хотела повернуть на улицу Черемшанскую. В этот момент на дорогу вышел 9-летний мальчик. Автомобилистка не успела среагировать и сбила его.
- Мальчик пересекал проезжую часть на перекрестке, без сопровождения взрослых, - рассказали полицейские.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.