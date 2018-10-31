В Самаре женщина на Renault сбила 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-31T15:44:15+03:00

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Во вторник, 30 октября, в 17:13 в Ташкентском переулке в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 33-летняя женщина двигалась на автомобиле «Рено Дастер» со стороны улицы Нагорной и хотела повернуть на улицу Черемшанскую. В этот момент на дорогу вышел 9-летний мальчик. Автомобилистка не успела среагировать и сбила его.

- Мальчик пересекал проезжую часть на перекрестке, без сопровождения взрослых, - рассказали полицейские.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.