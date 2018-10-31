ПАО "Кузнецов" поставит 22 двигателя НК-32 второй серии Минобороны
С самарским ПАО "Кузнецов" контракт заключили в министерстве обороны РФ. Двигатели НК-32 2 серии поставят для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики ТУ-160.
- Также в минобороны до начала 2019 года в минобороны поставят установочную партию новых двигателей типа НК-32 в количестве 4 штук. Сейчас эти изделия проходят стендовые испытания для того, чтобы их готовность к серийному производству определили специалисты, - сообщили в пресс-релизе.
Производить советские двигатели для "белых лебедей" перестали в период развала Советского Союза. Теперь новый двигатель на 10% экономичнее старого, их производство решено возобновить в модернизированном варианте.
В планах Объединенной двигателестроительной корпорации достичь объемов производства выпускаемых и ремонтируемых двигателей до 200 изделий.