В Тольятти полиция ищет татуированного убийцу

СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-01T06:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция в Тольятти разыскивает подозреваемого в убийстве. Как сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области, труп мужчины 41 года нашли в квартире по ул. Тополиной. Следователи увидели на теле следы, свидетельствующие о насильственной смерти.

- В преступлении подозревают Антона Эдуардовича Девляшова, он раньше уже был судим за грабеж и побои. Просим граждан оказать помощь в его розыске, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Приметы мыжчины: рост около 175-180 см, татуировки на левой кисти и ногах. На вид ему около 25-30 лет. Если вы узнаете мужчину на фотографии и знаете, где он находится, сообщите в полицию по телефонам 8-9270-225-300, 8 (8482) 30-37-02, 8(8482) 93-46-02, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), также обратиться в полицию можно через мобильное приложение.