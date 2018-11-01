В Тольятти в ХК "Лада" детей учили играть в хоккей тренеры с поддельными дипломами
Сотрудники прокуратуры нашли нарушения в ХК "Лада" в Тольятти. Как выяснилось при проверке, в детской хоккейной команде работали четыре тренера с поддельными дипломами о высшем образовании.
- Сотрудников с дипломами Московского государственного педагогического университета и Тольяттинского государственного университета приняли на работу в начале лета, однако выяснилось, что эти документы поддельные и в вузах таких дипломов с такими номерами не выдавали, - рассказали в прокуратуре.
Таким образом с детьми работали люди, не имеющие образования по специальности "педагог по физической культуре и спорту". Теперь на четверых тренеров возбуждены уголовные дела за использование поддельных документов. Расследование дел контролирует прокуратура.