Госдолг Самарской области сократится на 667 млн рублей: в регионе представили законопроект о бюджете Самарской области на 2019 год
Правительство Самарской области собралось на расширенное заседание под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На этом совещании министр управления финансами Андрей Прямилов представил проект бюджета региона на 2019 год.
- Доходы без федеральных поступлений планируются на уровне 136,89 млрд руб., расходы 136,75 млрд рублей. В дорожный фонд должны поступить около 13,5 млрд рублей, - отметил он.
Большая часть поступлений в бюджет - это налоги на прибыль и на доходы физических лиц. В этом году в областном бюджете предусмотрено 3,3 млрд рублей на стимулирующие субсидии муниципальным образованиям. Эти деньги будут распределятьсяв соответствие с успехами в социально-экономическом развитии.
Особенное внимание уделили бюджету Тольятти: для города предложили изменить коэффициент начисления стимулирующих выплат, это позволит городу получить доплнительно 145 млн рублей.
Одной из главных задач региона будет сокращение долговой нагрузки. В 2019 году сократить госдолг планируют на 667 млн рублей. Такую же задачу поставят перед муниципалитетами: им придется постепенно отказываться от кредитов в коммерческих учреждениях, обосновывая разумность своего выбора. Для проблемных муниципальных образований такие кредиты запретят вовсе.