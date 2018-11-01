Госдолг Самарской области сократится на 667 млн рублей: в регионе представили законопроект о бюджете Самарской области на 2019 год

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-01T07:41:11+03:00

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Правительство Самарской области собралось на расширенное заседание под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На этом совещании министр управления финансами Андрей Прямилов представил проект бюджета региона на 2019 год.

- Доходы без федеральных поступлений планируются на уровне 136,89 млрд руб., расходы 136,75 млрд рублей. В дорожный фонд должны поступить около 13,5 млрд рублей, - отметил он.

Большая часть поступлений в бюджет - это налоги на прибыль и на доходы физических лиц. В этом году в областном бюджете предусмотрено 3,3 млрд рублей на стимулирующие субсидии муниципальным образованиям. Эти деньги будут распределятьсяв соответствие с успехами в социально-экономическом развитии.

Особенное внимание уделили бюджету Тольятти: для города предложили изменить коэффициент начисления стимулирующих выплат, это позволит городу получить доплнительно 145 млн рублей.

Одной из главных задач региона будет сокращение долговой нагрузки. В 2019 году сократить госдолг планируют на 667 млн рублей. Такую же задачу поставят перед муниципалитетами: им придется постепенно отказываться от кредитов в коммерческих учреждениях, обосновывая разумность своего выбора. Для проблемных муниципальных образований такие кредиты запретят вовсе.