Ученые из Самары научились превращать воздух в воду

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-01T08:22:29+03:00

Они изобрели установку, которая использует энергию ветра и работает по принципу конденсации

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Ученые Самарского национального исследовательского университета запатентовали установку, которая позволяет получать воду и электроэнергию с помощью энергии ветра. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Установка получила название «Вихревой родник». Она сделана из пластмассы и отличается компактными размерами: высота 6-10 м, диаметр 1-2 м. Установка основана на принципе конденсации. По словам разработчиков «Вихревого родника», он будет наиболее эффективен в пустынных и засушливых районах.

Работает установка следующим образом: ветер с помощью «генератора вихря» закручивается в вихревой поток, потом он охлаждается с помощью «вихревого холодильника». Поскольку происходит резкий перепад температур, то на стенках установки образуется конденсат. После этого влага начинает стекать в водосборник. Что касается осушенного воздуха, то он подается наверх через трубу вентури, в которой установлен вентилятор. Именно последний вырабатывает электроэнергию для подающего воду насоса.

Как отмечают ученые, за сутки с помощью «Вихревого родника» можно получить чуть более 0,8 кубических метров чистой холодной воды. Преимуществом подобной установки является не только ее компактные размеры, но и экологичность, бесперебойность работы и самое главное — минимальность денежных вложений.