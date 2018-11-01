2018-11-01T08:38:58+03:00
Происшествия

В тольяттинской больнице скончалась годовалая девочка, избитая пьяным отцом

Правоохранители уже задержали мужчину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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В Тольятти в больнице скончалась годовалая девочка, которая поступила туда с телесными повреждениями во вторник, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, малышку госпитализировали из квартиры, где она находилась со своим 27-летним отцом. По версии правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою дочь, когда она лежала в детской кроватке. Врачи сутки боролись за жизнь девочки, но, к сожалению, утром 31 октября, она скончалась от полученных травм.

Правоохранители задержали отца малышки и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности". В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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