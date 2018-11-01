Сызранка, запинавшая мужчину до смерти, получила более 7 лет колонии
В Сызрани суд вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Преступление произошло в квартире одного из домов на улице Жуковского. Ранее неоднократно судимая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужчиной и начала его избивать. Она несколько раз ударила его ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Суд признал сызранку виновной и с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил ей наказание в виде 7,2 лет лишения свободы. Отбывать она его будет в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.