Самарский «Том Сойер Фест» получил президентский гранд в 3,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-01T09:56:26+03:00

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Самарский фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» получил президентский гранд на продвижение своих технологий и практик по всей России. Размер гранта составляет 3 352 850 рублей.

Фестиваль «Том Сойер Фест» стартовал в 2015 году с дома на улице Льва Толстого в Самаре. Теперь он ежегодно проходит в 28 городах России. Волонтеры не только помогают восстанавливать исторические дома, но и делятся своим опытом по организации фестиваля с потенциальными лидерами «Том Сойер Феста» в других городах. В частности, эксперты и практики фестиваля проводят ежегодные школы и кампусы.

В марте 2019 года авторы проекта вновь планируют провести 3-дневную школу для тех, кто готов запустить фестиваль в своих городах, а в июне-августе — два недельных кампуса для обучения навыкам работы с различными материалами и инструментами, а также азам реставрационных работ. Организаторы фестиваля получат гранд именно на проведение школы и кампуса.

Напомним, что 19 октября в Самаре завершился четвертый сезон фестиваля по восстановлению исторической среды. В этом году силами волонтеров и с помощью спонсоров в столице 63 региона были отремонтированы три здания – это дома № 131 и 133 по улице Чапаевской и дом № 149 по улице Фрунзе.