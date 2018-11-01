2018-11-01T10:21:06+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» уступила «Темп-СУМЗ-УГМК»

Самарцы потерпели первое поражение в сезоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 31 октября, в МТЛ Арена прошел матч Суперлиги между командами «Самара» и «Темп-СУМЗ-УГМК». К сожалению, самарцы уступили в этой игре. Это поражение стало для них первым в даном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Наши баскетболисты начали матч довольно хорошо, но уже к середине первого периода они были вынуждены догонять. Завершился он со счетом 11:21. Во втором периоде самарцы тоже не смогли вырваться вперед - 12:16. После перерыва ход игры не изменился. В третьем периоде гости снова обошли самарцев - 16:21. Баскетболисты «Самары» разошлись только к концу игры. В итоге последнюю десятиминутку они завершили практически с двойным преимуществом - 23:12, однако это не помогло им обыграть противника. Финальная сирена прозвучала при счете 62:70 в пользу гостей.

Следующим соперником самарцев станет «Уралмаш». Матч пройдет в субботу, 3 ноября, в МТЛ Арена. Начало игры в 14:00.

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