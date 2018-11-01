2018-11-01T10:20:36+03:00
Происшествия

Парень, который сжег своих детей в селе под Самарой: "Я хотел только дом спалить!"

Андрей Покровенков выступил с последним словом
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Покровенков просит снисхожденияАндрей Покровенков просит снисхожденияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском областном суде сегодня, 1 ноября, оглашают приговор по громкому преступлению, которое 14 февраля было совершено в селе Лозовка. Тем вечером, в праздник всех влюбленных, 26-летний Андрей Покровенков устроил пожар в своей квартире, в результате чего погибли трое его детей.

- Товарищ судья, я очень сожалею о том, что случилось. Я не хотел никого убивать, хотел только дом спалить. Я раскаиваюсь, простите, товарищ судья. Сочтите мне как-нибудь, у меня все-таки семья! - озвучил, не скрывая слез, Андрей в своем последнем слове.

Служители Фемиды огласят решение в самое ближайшее время. "КП-Самара" следит за развитием событий.

Напомним, что в прениях прокуратура запросила для Покровенкова пожизненный срок. Сам Андрей просит более мягкого решения.

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