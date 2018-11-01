Мини-футбольное самарское «Динамо» сыграет два домашних матча с «Сибиряком»

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-01T10:47:14+03:00

Встречи пройдут в четверг и пятницу, 1 и 2 ноября

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Мини-футбольное «Динамо» в четверг и пятницу, 1 и 2 ноября, сыграет в Самаре два очередных матча чемпионата России. Соперник – «Сибиряк» из Новосибирска. Команда уже прилетела в город и разместилась в отеле.

Первая игра шестого тура Суперлиги между «Динамо» и «Сибиряком» пройдет 1 ноября в 19:00 по самарскому времени. Второй матч – 2 ноября в 17:00 по самарскому времени. Оба матча пройдут в «МТЛ Арене».

После восьми сыгранных матчей самарское «Динамо» занимает 9 место в турнирной таблице Суперлиги (из 10-ти). В активе бело-голубых 9 очков, столько же, как и у идущих впереди БЛиКа и «Новой генерации». «Сибиряк» на 5 месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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