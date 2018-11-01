2018-11-01T10:47:14+03:00
Спорт

Мини-футбольное самарское «Динамо» сыграет два домашних матча с «Сибиряком»

Встречи пройдут в четверг и пятницу, 1 и 2 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Первая игра начнется в 19:00, вторая – в 17:00Первая игра начнется в 19:00, вторая – в 17:00Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

Мини-футбольное «Динамо» в четверг и пятницу, 1 и 2 ноября, сыграет в Самаре два очередных матча чемпионата России. Соперник – «Сибиряк» из Новосибирска. Команда уже прилетела в город и разместилась в отеле.

Первая игра шестого тура Суперлиги между «Динамо» и «Сибиряком» пройдет 1 ноября в 19:00 по самарскому времени. Второй матч – 2 ноября в 17:00 по самарскому времени. Оба матча пройдут в «МТЛ Арене».

После восьми сыгранных матчей самарское «Динамо» занимает 9 место в турнирной таблице Суперлиги (из 10-ти). В активе бело-голубых 9 очков, столько же, как и у идущих впереди БЛиКа и «Новой генерации». «Сибиряк» на 5 месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Динамо» Самара: почему местная команда базируется в Москве, а в город прилетает только на матчи?

Интервью с генеральным директором МФК «Динамо» Самара Романом Путинцевым: откуда взялась команда, почему именно наш город и какие планы строит клуб (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нас травят!»: жители Тольятти пожаловались Леониду Агутину на «ядовитый» воздух
«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» без Молло и Полуяхтова
«Мы продолжаем рок-н-рол»: самарский «Теремок» победил в конкурсе президентских грантов
Куйбышевский НПЗ стал победителем регионального конкурса «Достояние губернии» в номинации «Промышленность»
В Самарской области автомобилистка без прав, двигаясь задним ходом, сбила мужчину
Ремонт коллектора завершен: в Самаре восстановили движение на Алма-Атинской
В Самарской области завод по производству молока оштрафовали за продукцию из будущего
Парень, который сжег своих детей в селе под Самарой: "Я хотел только дом спалить!"
Баскетбольная «Самара» уступила «Темп-СУМЗ-УГМК»
Самарский «Том Сойер Фест» получил президентский гранд в 3,3 млн рублей
Строительство магистрали «Центральная» в Самаре планируют начать в 2019 году
Сызранка, запинавшая мужчину до смерти, получила более 7 лет колонии
В тольяттинской больнице скончалась годовалая девочка, избитая пьяным отцом
Ученые из Самары научились превращать воздух в воду
Госдолг Самарской области сократится на 667 млн рублей: в регионе представили законопроект о бюджете Самарской области на 2019 год
В Тольятти в ХК "Лада" детей учили играть в хоккей тренеры с поддельными дипломами
В Тольятти полиция ищет татуированного убийцу