В Самарской области завод по производству молока оштрафовали за продукцию из будущего
Прокуратура Самарской области проверила производителей молока в Красноярском районе. Ревизия показала, что ООО «Красноярское молоко» занималось своей деятельностью с нарушениями.
Так, в помещениях, где хранится готовая продукция, сотрудники надзорного ведомства обнаружили грязь и плесень, а также осыпающуюся побелку с потолков. Кроме того, выяснилось, что на предприятии не контролируются условия хранения молока, а на товаре указываются даты изготовления будущими числами от 1 дня до недели.
По итогам прокурорской проверки виновного в нарушениях сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении организации было возбуждено административное дело.
- Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности директора, - рассказали в надзорном ведомстве.
На минувшей неделе Арбитражный суд Самарской области назначил предприятию штраф в 100 тысяч рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило.