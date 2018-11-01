В Самарской области завод по производству молока оштрафовали за продукцию из будущего

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-01T10:47:47+03:00

Предприятие из Красноярского района заплатит 100 тысяч рублей за производство молока с нарушениями Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Самарской области проверила производителей молока в Красноярском районе. Ревизия показала, что ООО «Красноярское молоко» занималось своей деятельностью с нарушениями.

Так, в помещениях, где хранится готовая продукция, сотрудники надзорного ведомства обнаружили грязь и плесень, а также осыпающуюся побелку с потолков. Кроме того, выяснилось, что на предприятии не контролируются условия хранения молока, а на товаре указываются даты изготовления будущими числами от 1 дня до недели.

По итогам прокурорской проверки виновного в нарушениях сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении организации было возбуждено административное дело.

- Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности директора, - рассказали в надзорном ведомстве.

На минувшей неделе Арбитражный суд Самарской области назначил предприятию штраф в 100 тысяч рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило.