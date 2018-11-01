2018-11-01T11:26:18+03:00
Происшествия

В Самарской области автомобилистка без прав, двигаясь задним ходом, сбила мужчину

Женщина пыталась заехать во двор и не заметила пешехода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 31 октября, около 00:30 в Красноярском районе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 31-летняя женщина, не имея водительских прав, села за руль автомобиля Hyundai I30 и решила задним ходом заехать во двор частного дома. Однако она не заметила, что за машиной находится пешеход, и сбила его. После этого она протаранила ворота дома и снесла их.

В результате случившегося пешеход - 37-летний мужчина - получил травмы и был госпитализирован в больницу. Как установили сотрудники ГИБДД, автомобилистка на момент ДТП находилась в трезвом состоянии. В настояще время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

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