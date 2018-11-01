Куйбышевский НПЗ стал победителем регионального конкурса «Достояние губернии» в номинации «Промышленность»

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-01T11:40:39+03:00

Статуэтку и диплом на сцене театра получил заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КНПЗ» Николай Галактионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В этом году награды вручали лучшим в 10 номинациях, в финал вышли 36 компаний из 200 претендентов со всех уголков Самарской области.

В номинации «Промышленность» победителя жюри выбирало из трех номинантов. Это крупнейшие предприятия Самарской области «Продмаш», «Гипросвязь» и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Именно производителя высококачественного топлива члены жюри посчитали лауреатом конкурса «Достояние губернии - 2018».

- Я смотрел фильмы – визитки всех предприятий, представленных в номинации. Какая это красота и мощь, какая гордость охватывает за тех людей, которые трудятся здесь! Стоимость компании – это не только активы, это еще и ее репутация, имидж. И этот конкурс позволяет повышать активы компаний, - отметил, вручая награду в этой номинации, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

Статуэтку и диплом на сцене театра получил заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КНПЗ» Николай Галактионов.

- Хочу от имени руководства и всего коллектива поблагодарить за вручение нашему предприятию такой награды. Все наши сотрудники – а это большая дружная команда – трудятся целыми днями, решая сложнейшие задачи. И признание заслуг нашего завода на таком крупном конкурсе - это стимул для того, чтобы развивать предприятие и способствовать еще большему процветанию губернии, - отметил он, получая награду, которая дает право размещать на своих товарах одноименный логотип.