2018-11-01T11:47:31+03:00
Общество

«Мы продолжаем рок-н-рол»: самарский «Теремок» победил в конкурсе президентских грантов

Общественная организация «Домик детства» с проектом «Центр взросления» стала победителем конкурса президентских грантов. Проект получил 2,6 млн рублей.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Центр постинтернатного сопровождения «Теремок» работает в Самарской области уже 5 летЦентр постинтернатного сопровождения «Теремок» работает в Самарской области уже 5 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Центр постинтернатного сопровождения «Теремок» работает в Самарской области уже 5 лет. Там выпускникам детских домов помогают адаптироваться ко взрослой жизни.

- «Домик детства» создавался как волонтёрская организация, — рассказывает директор организации Антон Рубин. — Волонтеры помогали в детских домах. У нас было уже 4 выпуска, как мы поняли: а где же наши выпускники? Куда они пропали? Оказывается, они пропали на «панель» и в тюрьмы. Тогда стало понятно: нужно место, где мы, взрослые, будем объяснять, что такое хорошо и что такое плохо.

Ребят учат готовить, обращаться с деньгами. Для молодых людей создали столярную мастерскую, для девушек – швейную и место мастера для маникюра. Проект уже получал поддержку Фонда президентских грантов. Деньги идут на текущие расходы – аренду дома, покупку продуктов, расходные материалы. Заветная мечта руководителей проекта — получить под Центр новое помещение, в котором не было бы тесно всем воспитанникам.

- Для нас это значит, что проект будет жить. Жить и развиваться, - написал на странице в «Фейсбуке» Антон Рубин. – Для нас это значит, что очередной Игорь слезет с наркотиков, очередная Наташа получит образование и работу, а очередного Антоху мы выменяем на сабвуфер с усилком. А для вас это значит, что мы и дальше будем просить вас поддерживать нас. Информационно, морально, физически и, простите, финансово. Потому что грант даётся с условием софинансирования. А в этом мы можем рассчитывать только на вас, наши бесценные друзья. Но сегодня - ни слова о деньгах. Сегодня мы потираем ручки от того объёма работы, который сами же себе и запланировали. И мы очень надеемся на то, что выполнять его будем под ваши одобрительные взоры. Так что не переключайтесь. Мы продолжаем рок-н-рол!

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