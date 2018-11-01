«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» без Молло и Полуяхтова

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-01T11:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» завершили подготовку к кубковому матчу с «Краснодаром». После игры 12 тура РПЛ против «Зенита» у самарцев было два дня на подготовку к встрече 1/8 финала Кубка России. Команда тренировалась в полном составе, за исключением Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Они получили травмы в игре с «Зенитом», сообщает пресс-службе «КС».

Зато в матче сможет принять участие уругвайский защитник Агустин Рохель. Он получил красную карточку во встрече с «Зенитом», но пропустит следующую игру РПЛ – с «Уфой».

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет сегодня, 1 ноября, в 19:00 по местному времени на «Самара Арене». «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию игры со стадиона.