2018-11-01T12:06:47+03:00
Общество

«Нас травят!»: жители Тольятти пожаловались Леониду Агутину на «ядовитый» воздух

Тольяттинцы хотят, чтобы певец осветил проблему с экологией в их городе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Леонид АгутинФото: Леонид АгутинФото: Instagram.com
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Инстаграм известного российского певца Леонида Агутина после поездки в Тольятти превратился в площадку по обсуждению экологических проблем. Все началось с того, что артист опубликовал на своей странице в соцсети снимок Автограда в лучах закатного солнца, куда он приехал, чтобы выступить с концертом.

Больше всего его подписчиков привлекли не вечерняя красота города, а клубы дыма, идущие из труб промышленных предприятий. Под постом Леонида Агутина тольяттинцы начали оставлять комментарии следующего содержания:

- Травят. Опять выбросы и ветра нет, все столбом в воздухе повисло. Самое главное - здоровье детей ведь.

- Природа прекрасная. Но виды на горы сквозь смог.

- И вот этим мы дышим круглосуточно.

- Последние 3 года в городе реально ужасающая экологическая ситуация! Травят внаглую в основном в ночное время, когда все спят. Люди, кто может, уезжают из города, я тоже собираюсь.

Жители Тольятти попросили певца осветить проблему с качеством воздуха в городе. Кто-то даже предложил написать про это песню. К слову, к тольяттинцам в данном вопросе присоединились и жители других городов. Они тоже пожаловались на неприятный запах в воздухе и отметили, что у них ситуация даже еще хуже, чем в Тольятти.

Чуть позже Леонид Агутин решил прокомментировать опубликованный им снимок. Он извинился, что невольно поднял для тольяттинцев больную тему, и пожелал скорейшего решения проблем с экологией в городе.

«Дорогие жители Тольятти! Пейзаж мне показался завораживающе красивым, потому и сфотографировал. Не думал, что насыплю соль на рану. В городе бываем почти каждый год. Город красивый. Особого запаха не замечал. Вот уж не знал, что этот красивый снимок может вас так расстроить. Искренне желаем вам решения проблем с экологией, здоровья, мира и благополучия!», - написал певец в своем Инстаграме.

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