На кубковой игре «Крыльев Советов» с «Краснодаром» на «Самара Арене» будет около 10 тысяч болельщиков

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-01T12:24:10+03:00

Команды уже второй раз за осень встретятся на «Самара Арене» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На стадионе в Самаре перед игрой 1/8 финала Кубка России по футболу прошло предматчевое совещание

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На «Самара Арене» перед игрой 1/8 финала Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» прошло предматчевое совещание. На нем представили форму, в которой будут играть команды. «Крылья» сыграют в белых футболках, «Краснодар» - в темных. Об этом сообщили в пресс-службе самарской команды.

На матче ожидают около 10 тысяч болельщиков. Те, кто не успел купить билеты на игру, можно будет сделать это около стадиона - кассы около входа №2 (gate 2) начали работать в 13:00.

Напомним, игра «КС» - «Краснодар» начнется в 19:00 по самарскому времени в четверг, 1 ноября. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию со стадиона.

Самарцы сыграют в белом комплекте формыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Гости выйдут в темных футболкахФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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