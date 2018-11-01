На кубковой игре «Крыльев Советов» с «Краснодаром» на «Самара Арене» будет около 10 тысяч болельщиков
На «Самара Арене» перед игрой 1/8 финала Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» прошло предматчевое совещание. На нем представили форму, в которой будут играть команды. «Крылья» сыграют в белых футболках, «Краснодар» - в темных. Об этом сообщили в пресс-службе самарской команды.
На матче ожидают около 10 тысяч болельщиков. Те, кто не успел купить билеты на игру, можно будет сделать это около стадиона - кассы около входа №2 (gate 2) начали работать в 13:00.
Напомним, игра «КС» - «Краснодар» начнется в 19:00 по самарскому времени в четверг, 1 ноября. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию со стадиона.
Самарцы сыграют в белом комплекте формыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Гости выйдут в темных футболкахФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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