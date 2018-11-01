2018-11-01T12:30:48+03:00
Общество

Самарский балет «Эсмеральда» поборется за «Золотую Маску»

Постановку Юрия Бурлаки номинировали как лучший балетный спектакль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: www.opera-samara.netФото: www.opera-samara.net
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Сразу две постановки театров Самарской области отметились на национальной театральной премии «Золотая Маска».

Так, спектакль «Старший сын» новокуйбышевского театра-студии «Грань» вошел в лонг-лист «Золотой Маски», а спектакль «Эсмеральда» Самарского академического театра оперы и балета попал в число номинантов сезона 2017/18.

Отметим, что балет «Эсмеральда» номинирован как лучший балетный спектакль, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа».

Итоги «Золотой Маски» подведут 16 апреля 2019 года. «Эсмеральда» конкурирует с 9 другими балетными постановками.

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