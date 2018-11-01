В Самаре «Лада Приора» протаранила световую опору: пострадала 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-01T12:42:41+03:00

Водитель отечественной легковушки отвлекся от дороги и попал в ДТП

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В среду, 31 октября, примерно в 15:55 на улице Грозненской в Самаре произошло серьезное ДТП. Там водитель автомобиля «Лада Приора» протаранил столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 30-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны улицы Трубной в направлении улицы Фасадной, отвлекся от дороги, наехал на бордюр, а затем врезался в световую опору.

В результате случившегося пострадала 5-летняя пассажирка автомобиля. Девочку госпитализировали в ближайшую больницу. Как установили сотрудники ГИБДД, в момент ДТП водитель «Приоры» находился в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.