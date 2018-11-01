Тольяттинец решил успокоить раскричавшуюся во сне сожительницу и задушил ее

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-01T13:37:08+03:00

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На днях в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Новопромышленной произошло убийство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что жертвой преступника стала 58-летняя женщина. В квартире, где нашли ее тело, она проживала вместе со своим 60-летним возлюбленным. В день происшествия сожители вместе распивали спиртные напитки, а потом легли спать. В какой-то момент пенсионерка начала кричать во сне. Мужчина, разозленный от такой внезапной побудки, взял женщину за шею и держал ее, пока она не успокоилась. После этого он вновь уснул. Утром мужчина понял, что женщина не дышит, и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть пенсионерки. Она наступила от механической асфиксии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас мужчина находится под стражей.