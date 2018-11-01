Самарская область закупила 41 новый школьный автобус
Власти Самарской области обновляют парк школьных автобусов. Так, на этой неделе в региональные школы поступил 41 новый автобус. В их числе 39 автобусов ПАЗ вместимостью 20 человек и 2 автобуса "Луидор" вместимостью 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Все эти автобусы оснащены тахографами - устройствами для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей; терминалами системы ГЛОНАСС - спутниковой системы навигации; и проблесковыми маячками. Общее количество детей, которое смогут перевозить новые автобусы, составляет 800 человек.
В региональном правительстве отмечают, что до конца года в область поставят еще 27 школьных автобусов. Их приобретут на средства федерального бюджета.