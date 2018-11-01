2018-11-01T13:50:54+03:00
Общество

Самарская область закупила 41 новый школьный автобус

Школьников будут перевозить на автобусах ПАЗ и "Луидор"
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Новые автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для перевозки детейНовые автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для перевозки детей
Изменить размер текста:

Власти Самарской области обновляют парк школьных автобусов. Так, на этой неделе в региональные школы поступил 41 новый автобус. В их числе 39 автобусов ПАЗ вместимостью 20 человек и 2 автобуса "Луидор" вместимостью 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Все эти автобусы оснащены тахографами - устройствами для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей; терминалами системы ГЛОНАСС - спутниковой системы навигации; и проблесковыми маячками. Общее количество детей, которое смогут перевозить новые автобусы, составляет 800 человек.

В региональном правительстве отмечают, что до конца года в область поставят еще 27 школьных автобусов. Их приобретут на средства федерального бюджета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре начал курсировать новый регулярный трамвай № 14
Житель Отрадного получил условный срок за экстремистские посты
В Самаре трое адвокатов пойдут под суд за посредничество во взяточничестве
«Жители готовы перекрыть улицу»: появилось обращение к Дмитрию Азарову по поводу отмены маршруток №210
Тольяттинец решил успокоить раскричавшуюся во сне сожительницу и задушил ее
Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера LADA XRAY Cross
В Самаре «Лада Приора» протаранила световую опору: пострадала 5-летняя девочка
Самарский балет «Эсмеральда» поборется за «Золотую Маску»
На кубковой игре «Крыльев Советов» с «Краснодаром» на «Самара Арене» будет около 10 тысяч болельщиков
«Нас травят!»: жители Тольятти пожаловались Леониду Агутину на «ядовитый» воздух
«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» без Молло и Полуяхтова
«Мы продолжаем рок-н-рол»: самарский «Теремок» победил в конкурсе президентских грантов
Куйбышевский НПЗ стал победителем регионального конкурса «Достояние губернии» в номинации «Промышленность»
В Самарской области автомобилистка без прав, двигаясь задним ходом, сбила мужчину
Ремонт коллектора завершен: в Самаре восстановили движение на Алма-Атинской
В Самарской области завод по производству молока оштрафовали за продукцию из будущего
Мини-футбольное самарское «Динамо» сыграет два домашних матча с «Сибиряком»
Парень, который сжег своих детей в селе под Самарой: "Я хотел только дом спалить!"
Баскетбольная «Самара» уступила «Темп-СУМЗ-УГМК»
Самарский «Том Сойер Фест» получил президентский гранд в 3,3 млн рублей
Строительство магистрали «Центральная» в Самаре планируют начать в 2019 году
Сызранка, запинавшая мужчину до смерти, получила более 7 лет колонии
В тольяттинской больнице скончалась годовалая девочка, избитая пьяным отцом
Ученые из Самары научились превращать воздух в воду
Госдолг Самарской области сократится на 667 млн рублей: в регионе представили законопроект о бюджете Самарской области на 2019 год
В Тольятти в ХК "Лада" детей учили играть в хоккей тренеры с поддельными дипломами
В Тольятти полиция ищет татуированного убийцу