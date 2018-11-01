«Жители готовы перекрыть улицу»: появилось обращение к Дмитрию Азарову по поводу отмены маршруток №210

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-01T13:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Тема отмены маршрутных такси №210 и №1к продолжает будоражить жителей Красноглинского района Самары. Накануне в интеренете появилось письмо местного активиста Юрия Николаева, которое он адресовал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В письме отмечается, что жители Управленческого в знак протеста против отмены маршрутных такси готовы перекрыть одну из двух главных транспортных артерий поселка – улицу Сергея Лазо или Красноглинское шоссе. Это может привести к серьезным пробкам.

- Маршруток в город нет, автобусы забиты с утра, да еще и теперь людям приходится добираться на работу и учебу с пересадками - тратить в два раза больше денег на проезд. Тут недавно от жителей поступило предложение: перекрыть улицу Сергея Лазо или Красноглинское шоссе. С телевидением, радио, газетами, интернетом. Последствия все понимают, но у многих людей уже просто нет сил, - говорится в письме.

Активист заверил, что он провел собственный мониторинг общественного транспорта.

- Поступают жалобы, в том числе по Крутым Ключам. Что касается Красной Глинки и Управленческого, то маршруток сейчас там нет совсем. Есть автобусы №1, 50 и 51. Я имею в виду те, которые идут в город. Остались маршрутки, которые идут куда-то в сторону Новосемейкино. Я даже не знал, что маршрутки с такими номерами есть в Самаре, - пишет Николаев.

Жители Управленческого открытое письмо видели, но отметили, что в нем есть неточности.

- Маршрутки через Управленческий ходят – только теперь те, которые идут из области. Их много, почти все до Барбошиной поляны. И в Новосемейкино нет транспорта совсем. Но проблема остается – на 210 маршрутке ездило много людей, - разъясняет самарец Максим Иванов. - К тому же, она была единственным вариантом добраться до Управленческого вечером. Часто задерживаюсь на работе, раньше приходилось доезжать до Мехзавода и пересаживаться на 210-ую маршрутку. Автобусы-то не ходят вечером. Теперь что делать? Сегодня еще футбол, закончится матч поздно. Посмотрим, как удастся добраться до дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Теперь с женой видеться не будем!": 5 мест Самары, куда не доедут жители Управленческого после отмены 210 маршрута

В городе перестали ходить маршрутные такси №1к и №210. Это оказалось трагедией для многих жителей Красноглинского района (подробности)

«Так захотел перевозчик»: в Самаре отменили маршрутки № 1 и № 210

Муниципальный транспорт в связи с этим усилят дополнительными автобусами (подробности)