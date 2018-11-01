2018-11-01T14:14:43+03:00
Происшествия

В Самаре трое адвокатов пойдут под суд за посредничество во взяточничестве

Адвокаты должны были передать правоохранителям 1,35 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Адвокатов обвиняют в посредничестве в передаче взятки и в мошенничествеАдвокатов обвиняют в посредничестве в передаче взятки и в мошенничествеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом трое адвокатов, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые получили от некой женщины 1,35 млн рублей. Эти деньги они должны были передать сотрудникам правоохранительных органов за заключение досудебного соглашения, изменение меры пресечения, а затем и смягчение наказания сыну этой женщины, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении адвокатов и направили его на рассмотрение в федеральный суд Октябрьского района Самары.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре начал курсировать новый регулярный трамвай № 14
Житель Отрадного получил условный срок за экстремистские посты
«Жители готовы перекрыть улицу»: появилось обращение к Дмитрию Азарову по поводу отмены маршруток №210
Самарская область закупила 41 новый школьный автобус
Тольяттинец решил успокоить раскричавшуюся во сне сожительницу и задушил ее
Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера LADA XRAY Cross
В Самаре «Лада Приора» протаранила световую опору: пострадала 5-летняя девочка
Самарский балет «Эсмеральда» поборется за «Золотую Маску»
На кубковой игре «Крыльев Советов» с «Краснодаром» на «Самара Арене» будет около 10 тысяч болельщиков
«Нас травят!»: жители Тольятти пожаловались Леониду Агутину на «ядовитый» воздух
«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» без Молло и Полуяхтова
«Мы продолжаем рок-н-рол»: самарский «Теремок» победил в конкурсе президентских грантов
Куйбышевский НПЗ стал победителем регионального конкурса «Достояние губернии» в номинации «Промышленность»
В Самарской области автомобилистка без прав, двигаясь задним ходом, сбила мужчину
Ремонт коллектора завершен: в Самаре восстановили движение на Алма-Атинской
В Самарской области завод по производству молока оштрафовали за продукцию из будущего
Мини-футбольное самарское «Динамо» сыграет два домашних матча с «Сибиряком»
Парень, который сжег своих детей в селе под Самарой: "Я хотел только дом спалить!"
Баскетбольная «Самара» уступила «Темп-СУМЗ-УГМК»
Самарский «Том Сойер Фест» получил президентский гранд в 3,3 млн рублей
Строительство магистрали «Центральная» в Самаре планируют начать в 2019 году
Сызранка, запинавшая мужчину до смерти, получила более 7 лет колонии
В тольяттинской больнице скончалась годовалая девочка, избитая пьяным отцом
Ученые из Самары научились превращать воздух в воду
Госдолг Самарской области сократится на 667 млн рублей: в регионе представили законопроект о бюджете Самарской области на 2019 год
В Тольятти в ХК "Лада" детей учили играть в хоккей тренеры с поддельными дипломами
В Тольятти полиция ищет татуированного убийцу