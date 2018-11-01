В Самаре трое адвокатов пойдут под суд за посредничество во взяточничестве

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-01T14:14:43+03:00

Адвокатов обвиняют в посредничестве в передаче взятки и в мошенничестве Фото: Архив "КП"

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В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом трое адвокатов, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые получили от некой женщины 1,35 млн рублей. Эти деньги они должны были передать сотрудникам правоохранительных органов за заключение досудебного соглашения, изменение меры пресечения, а затем и смягчение наказания сыну этой женщины, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении адвокатов и направили его на рассмотрение в федеральный суд Октябрьского района Самары.