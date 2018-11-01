2018-11-01T14:37:54+03:00
Происшествия

Житель Отрадного получил условный срок за экстремистские посты

Мужчина несколько лет разжигал в интернете ненависть к коммунистам и антифашистам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчине на 2 года запретили размещать информацию в интернетеМужчине на 2 года запретили размещать информацию в интернетеФото: Архив "КП"
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В Отрадном суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который обвинялся в разжигании ненависти или вражды по расовым, национальным, религиозным признакам, а также в публичных призывах к экстремизму. Занимался он этим в социальных сетях с 2011 года по июль 2017 года. Особое "внимание" он уделял тем людям, принадлежащим к группам "Коммунисты" и "Антифа".

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Также ему на 2 года запретили размещать в интернете какую-либо информацию. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, пока приговор в законную силу не вступил.

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