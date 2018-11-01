В Самаре начал курсировать новый регулярный трамвай № 14

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-01T15:05:56+03:00

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В четверг, 1 ноября, в Самаре состоялся тестовый запуск трамвая №14, который будет на регулярной основе курсировать от Барбошиной поляны до стадиона "Самара Арена". Первыми его пассажирами стали юные футболисты самарского клуба "Крылья Советов".

Новый трамвай будет делать пять остановок: Георгия Димитрова, Демократическая, Ташкентская, Силина и Московское шоссе. Также на нем можно будет добраться до нового агропарка. Время в пути составит 30 минут. Первый рейс в сторону стадиона будет отправляться в 7:00, а в сторону Барбошиной поляны - в 7:30. Последний рейс в сторону стадиона будет отправляться в 20:00, а в обратном направлении - в 20:30.

Как отмечают городские власти, в дни футбольных матчей на стадионе "Самара Арена" трамвай № 14 будет ходить только в первой половине дня. Болельщиков будут по-прежнему развозить на трамваях S5.