Парню, который сжег троих детей в селе Лозовка, дали пожизненный срок

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-01T15:50:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 1 ноября, Самарский областной суд вынес приговор 26-летнему жителю села Лозовка Андрею Покровенкову - ранее неоднократно судимому отцу семерых детей. Молодого человека обвиняли в том, что он поджег дом и тем самым убил троих свой малолетних детей.

Напомним, трагедия разыгралась в День всех влюбленых на улице Специалистов в селе Лозовка Кинель-Черкасского района. В тот день Покровенков вместе со свой супругой пили алкоголь, а затем между ними произошла ссора. Причина - постоянная нехватка денег. Когда жена ушла на кухню мыть посуду, молодой человек начал разбрасывать по дому спички. Вспыхнул пожар. Двое детей смогли спастись, еще трое - двухлетний мальчик и четырехмесячные мальчик и девочка - погибли. Женщину из дома вывели соседи. Остальных детей на момент ЧП дома не было.

На суде Покровенков заявил, что не хотел никого убивать, а только спалить дом. Молодой человек раскаялся в содеянном, но суд посчитал его доводы неубедительными. В итоге Покровенкова приговорили к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области. Также суд потребовал у обвиняемого возместить моральные и материальные иски для потерпевшей, которая вместе с 4 детьми сейчас проживает в реабилитационном центре Самарской области. Своей супруге Елене он должен теперь 322,5 тысячи рублей за сгоревшее жилье и 1 миллион рублей за пережитые страдания. Молодой человек намерен обжаловать решение суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парень, который сжег троих детей в селе под Самарой, проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь

Андрей Покровенков намерен обжаловать такое суровое решение (подробности)

Посмотрел хоккей и начал бросать спички: в Самарской области парень, который сжег троих детей, просит прощения у жены

Андрей Покровенков, устроивший роковой пожар в Лозовке, хотел получить новый дом и «уменьшить» семью (подробности)

Под Самарой отец поджег квартиру с семью детьми: в огне погибли 4-месячные близнецы и 2-летний Егор

Журналисты "КП-Самара" выяснили подробности трагедии в маленьком селе (подробности)

Отец из Самарской области, из-за которого сгорели трое детей: «Я кинул спичку на подушку, а потом испугался и убежал»

Появилось видео допроса у следователей, во время которого мужчина признался в убийстве (подробности)

В селе Самарской области, где сгорели три маленьких ребенка, уже пять лет не работает пожарная часть

Квартиру поджег многодетный отец, детей не успели спасти, потому что пожарные ехали из райцентра (подробности)

В пожаре в Самарской области погибли три ребенка

Мальчик и девочка 2017 года рождения и мальчик 2015 года рождения (подробности)

Страшный пожар в Самарской области, в котором погибли трое детей, устроил их пьяный отец

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого (подробности)

Трагедия под Самарой: молодой отец сжег троих детей, чтобы получить новое жилье

Нетрезвый мужчина разбросал по дому зажженные спички, а пьяная мать даже не собиралась спасать детей [фото, видео] (подробности)