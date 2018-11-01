Парню, который сжег троих детей в селе Лозовка, дали пожизненный срок
В четверг, 1 ноября, Самарский областной суд вынес приговор 26-летнему жителю села Лозовка Андрею Покровенкову - ранее неоднократно судимому отцу семерых детей. Молодого человека обвиняли в том, что он поджег дом и тем самым убил троих свой малолетних детей.
Напомним, трагедия разыгралась в День всех влюбленых на улице Специалистов в селе Лозовка Кинель-Черкасского района. В тот день Покровенков вместе со свой супругой пили алкоголь, а затем между ними произошла ссора. Причина - постоянная нехватка денег. Когда жена ушла на кухню мыть посуду, молодой человек начал разбрасывать по дому спички. Вспыхнул пожар. Двое детей смогли спастись, еще трое - двухлетний мальчик и четырехмесячные мальчик и девочка - погибли. Женщину из дома вывели соседи. Остальных детей на момент ЧП дома не было.
На суде Покровенков заявил, что не хотел никого убивать, а только спалить дом. Молодой человек раскаялся в содеянном, но суд посчитал его доводы неубедительными. В итоге Покровенкова приговорили к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области. Также суд потребовал у обвиняемого возместить моральные и материальные иски для потерпевшей, которая вместе с 4 детьми сейчас проживает в реабилитационном центре Самарской области. Своей супруге Елене он должен теперь 322,5 тысячи рублей за сгоревшее жилье и 1 миллион рублей за пережитые страдания. Молодой человек намерен обжаловать решение суда.
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