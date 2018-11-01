2018-11-01T17:12:01+03:00
Общество

Азаров пригрозил заменить в минстрое всех чиновников, если их результативность не повысится

Главе Самарской области не понравилось, как ведомство решает проблемы обманутых дольщиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В четверг, 1 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. На повестке дня были 3 проблемных объекта: на улице Аэродромной, 102, в поселке Мехзавод, квартал №3, дом №8 и в границах улиц Коасноармейской, Ленинской, Рабочей и Братьев Коростелевых.

В ходе заседания глава региона заявил, что его не устраивает работа министерства строительства и департамента градостроительства.

- Меня не устраивает работа, которая ведется от совещания до совещания. А между заседаниями результативность очень низкая. Если эта ситуация будет сохраняться, то я поменяю в министерстве всех. Важна личная и персональная ответственность, - сказал Дмитрий Азаров. Вместе с тем губернатор отметил, что есть и такие чиновники, которые активно занимаются решением проблем дольщиков.

Согласно информации, прозвучавшей на заседании, работы по всем трем недостроям ведутся, также определяются сроки их сдачи в эксплуатацию. Так, дом на Аэродромной планируется сдать в 3 квартале 2019 года. К работам в поселке Мехзавод планируется приступить в январе 2019 года. Что касается третьей многоэтажки, то застройщик планирует сдать ее последнюю секцию в октябре 2020 года.

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