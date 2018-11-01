По факту нападения на самарскую телезвезду возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-01T19:06:25+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападению на самарскую телезвезду. Дело заведено по статье ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, на 39-летнюю журналистку Ингу Пеннер напал мужчина с ножом. Женщина написала об этом в своём «Фейсбуке». Утром 22 октября в лифте дома на ул. Владимирской, 46а, где находится редакция одного из местных телеканалов, злоумышленник потребовал, чтобы Пеннер вышла с ним на 9 этаже.

Как рассказывает потерпевшая, она громко закричала. Журналистка предполагает, что именно это и спугнуло нападающего.

Установить личность подозреваемого пока не удалось.

Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 45-55 лет, рост 160 – 165 см, среднего телосложения. Был одет: одежда темного цвета, на голове вязаная шапка.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре: 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.